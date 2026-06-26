Принудительная эвакуация населения и переброска дополнительных сил в Черниговскую область может говорить о подготовке Киевом масштабной провокации. Какие цели могут выбрать Вооруженные силы Украины (ВСУ), и как на это готовы отреагировать российские военные, рассказал aif.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее стало известно, что командование ВСУ перебросило из Ивано-Франковска в Черниговскую область военнослужащих 114-й бригады тактической авиации, а местные власти объявили об обязательной эвакуации жителей приграничных районов с 1 июля.

Василий Дандыкин напомнил, что Черниговская область занимает стратегически важное положение, гранича одновременно с Гомельской областью Белоруссии и с российской Брянщиной.

«Здесь два момента. Или противник попытается влезть в Беларусь, хотя [Владимир] Зеленский это отрицает, и вроде бы, как сказал [белорусский лидер Александр] Лукашенко, все понял, или собираются, скажем, повторить мини-Курск», — пояснил он.

По словам эксперта, потенциал для локальной эскалации сохраняется, но не стоит ожидать повторения ситуации августа 2024 года, так как «урок Курской области концептуально был осмыслен».

«Если враг появился на границе Брянщины, значит, по нему в скором времени нанесут упреждающий удар со всеми вытекающими последствиями всеми силами: авиацией, дронами, ракетами. Причем не разовый, а массированный и постоянный», — уверен Василий Дандыкин.

Ситуация осложняется тем, что эвакуация мирного населения играет на руку Вооруженными силам Украины, однако местность в регионе преимущественно болотистая, что не позволит тяжелой технике быстро маневрировать и наступать.

А внутренняя обстановка в Черниговской области остается нестабильной, в том числе и из-за того, что ранее из учебного центра «Десна» были украдены сотни единиц стрелкового оружия.

Напомним, что Украина атаковала Курскую область утром 6 августа 2024 года. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. 26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении российского региона.

Этому предшествовало проведение уникальной военной операции. Российские военные прошли 15 км по бездействующему газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, пробравшись в тыл подразделений Вооруженных сил Украины. После чего была освобождена Суджа.