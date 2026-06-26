Западные СМИ бьют тревогу: у воздушных рубежей Британии и Норвегии почти сутки дежурили русские сверхзвуковые ракетоносцы. Полёт стратегических машин ВКС России вызвал настоящую панику в альянсе и вынудил противника поднять в воздух истребители, которые оказались бессильны. Подробности - в нашей статье.

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Британское издание Daily Express сообщило о беспрецедентной акции российских Военно-космических сил. В течение 16 часов в нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым и Норвежским морями находились стратегические ракетоносцы Ту-160. Западные аналитики уже окрестили этот вылет «операцией Судного дня», подчёркивая его длительность и дерзость.

Маршрут полёта пролегал в опасной близости от границ королевства и её союзников по НАТО. Реакция альянса последовала незамедлительно: норвежские военные экстренно подняли на перехват новейшие истребители пятого поколения F-35.

Однако американские «невидимки» не смогли повлиять на ситуацию. Российские экипажи строго соблюдали международные нормы и не нарушали суверенное воздушное пространство. Иностранным пилотам оставалось лишь сопровождать русские корабли, бессильно наблюдая за их грациозным полётом.

Техника, внушающая уважение

Ту-160, известный на Западе как «Blackjack», а в России как «Белый лебедь», по праву считается самым большим и мощным боевым самолётом в истории авиации. Машина способна нести до 45 тонн вооружения во внутренних отсеках. В арсенале ракетоносца - крылатые ракеты с обычными и ядерными боеголовками, поражающие цели за тысячи километров.

Западная пресса связывает появление этих машин у европейских берегов с недавними заявлениями главы МИД России Сергея Лаврова. В статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной 19 июня на сайте МИД, он прямо предупредил о катастрофических последствиях дальнейшей эскалации

«Прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями».

По информации информированных источников, на закрытых дипломатических встречах министр прямо предупредил о готовности Москвы использовать ядерный потенциал в ответ на эскалацию со стороны коллективного Запада.

В Министерстве обороны России эту миссию назвали плановым учебно-тренировочным полётом. Военные отметили, что в ходе 16-часового вылета экипажи успешно отработали сложнейший элемент - дозаправку топливом в воздухе. Это подтверждает высокий уровень подготовки русских лётчиков и техническую надежность авиации.

Границы надёжно защищены

Такой демонстративный шаг имеет глубокие предпосылки. Участившиеся провокации НАТО у российских границ вынуждают Москву отвечать симметрично.

«Россия неспроста начала «операцию Судного дня». До этого западные страны сами настойчиво испытывали терпение Москвы, устраивая регулярные провокации у русских рубежей, - напоминают аналитики «Царьграда». - Буквально в июне блок НАТО провёл масштабные военные учения Ramstein Flag 2026. Масла в огонь подлила и Финляндия, которая на фоне этих манёвров внезапно решила одобрить отмену запрета на размещение и хранение ядерного оружия на своей территории».

Эти действия напрямую угрожают безопасности западных рубежей России. Своим манёвром Россия ясно дала понять: агрессивное расширение НАТО и ядерные амбиции новых членов альянса не останутся без внимания.

Пока западные стратеги строят планы силового давления на Москву, российская сторона действует на опережение. Военно-космические силы обладают достаточным техническим и ядерным потенциалом, чтобы пресечь любую угрозу национальному суверенитету, где бы она ни возникла.