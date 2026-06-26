Российские войска готовятся нанести главный удар. Как сообщает «Царьград», пока в Херсоне открылся ад для ВСУ, ВС РФ подготавливают решительный марш-бросок на Сумы.

Продвижение в Сумской области

За минувшие сутки ВС РФ продвинулись в Сумской области. Под контроль перешло более 50 квадратных километров территории.

На Шосткинском плацдарме бойцы продвинулись к Уланово по лесополосам на 1,3 км. Второй участок продвижения был восточнее — закрыт солидный «карман», продвижение составило 4 км. Суммарно на плацдарме под контроль перешел более 12 квадратных километров.

Судя по направлению, ВС РФ могут в ближайшее время зайти в тыл ВСУ в Черниговской области. Это может стать более эффективным прорывом, чем заход через госграницу. Тем временем противник осознает это: объявлена принудительная эвакуация из значительной части региона. Однако некоторые эксперты считают, что это часть подготовки перед вторжением боевиков в Брянскую либо Гомельскую область на фоне угрозы Зеленского в адрес Александра Лукашенко.

Как полагает военный обозреватель Михаил Дегтярев, основной замысел — взять Бачевск, за который идут бои, Уланово и после соединиться в районе Червонного Пахаря.

Подготовка боев за Сумы

Вместе с тем наиболее страшные вещи для ВСУ происходят на основном Сумском плацдарме. Наблюдаются просадки обороны, особенно в районе села Иволжанское. Там группировка войск «Север» продвинулась на 3,5 км, зачистили лесные массивы к югу от Корчаковки, а также установили контроль над самим Иволжанским.

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«ВС России и ВСУ готовятся нанести друг другу "главный удар" летней кампании… Прям буквально таким образом, по моему разумению и видению, выглядит ситуация в целом. И именно об этом, а также о конкретных деталях операций на каждом отдельном участке фронта, мы сегодня с вами и поговорим», — заявил военный обозреватель Юрий Подоляка.

Контроль над Иволжанским было ключевой задачей для ВС РФ на время летней кампании, ведь поселок позволяет закрепиться в Сумском лесу. По сути, она уже выполнена. Теперь угроза нависла непосредственно над Сумами, к которым ВС РФ планомерно продвигаются, как и к Харькову. Однако для последнего нужно полностью взять под контроль Казачью Лопань.

«Важно отметить, что командование ВСУ приложило немало сил, чтобы не дать нам занять Иволжанское, чтобы не дать нам зайти в Сумской лес. В частности, они сюда отправляли семь групп из 71-й бригады, но им это не помогло. Группы были уничтожены, а село перешло под контроль нашей армии, и заход в Сумской лес осуществлен», — заявил Подоляка.

Параллельно с этим ожидается наступление на Радьковку. Оттуда до Сум всего 6 км. Южнее Мирополья взято урочище, а на краснопольском участке закрыт карман между Ресным и Таратутином. Идет планомерное создание фундамента для будущих боев за Сумы.

Ад в Херсоне для ВСУ

По данным координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева, ВС РФ нанесли мощнейший удар по военным объектам в Херсоне. После прилетов «двухсотых» офицеров и солдат вывозили грузовиками.

«На месте удара продолжается разбор завалов. На данный момент обнаружены тела 32 военнослужащих, еще 26 человек с ранениями различной степени тяжести эвакуированы машинами скорой помощи. Военнослужащих, способных самостоятельно передвигаться, пока не эвакуируют. После оказания первой медицинской помощи их направляют к новому месту дислокации», — заявил Лебедев.

Такие удары направлены на уничтожение мест скопления личного состава ВСУ еще до его переброски или повторного ввода в бой. Кроме того, это нарушает управление подразделениями, вынуждает менять районы размещения и отвлекать дополнительные силы на эвакуацию и восстановление боеспособности.

Кроме того, дроны атаковали подстанцию «Широкое» под Херсоном. Она обеспечивает электроснабжение части потребителей региона. Такие удары вынуждают Киев тратить деньги на восстановление подачи электричества.