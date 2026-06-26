«Вернулись, а дома нет»: житель Набатии о последствиях удара Израиля

В ливанском городе Набатия местный житель продемонстрировал ИС «Вести» последствия авиаударов израильских ВВС, показав руины своего разрушенного дома.

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«Что осталось от дома? А ведь здесь была наша квартира. Мы сами были у родственников в Бейруте, а когда вернулись, то дома нет», — сказал молодой человек по имени Махмуд.

По его словам, бойцы сопротивления предотвратили вторжение израильских войск в Набатию. Они, как он отметил, остановили продвижение противника к городу, лишив его такой возможности.