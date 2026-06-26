В Харьковской области прогремел взрыв

Взрыв в городе Изюм прогремел на фоне звучащих в Харьковской области сирен воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинский телеканал пишет РИА Новости.

«В Изюме слышали взрыв», - сообщил телеканал «Общественное».

При этом, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, перед взрывом была объявлена воздушная тревога.

Ранее Украину также накрыла волна мощных взрывов, ставшая ответом на попытки атаковать российские регионы. В Харьковской области взрывы были зафиксированы в районе поселка Боровая, в Купянском районе, Балаклее, в окрестностях Казачьей Лопани.