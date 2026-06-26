Армейские реформы Киева назвали запоздалыми для солдат ВСУ
Военная реформа Киева запоздала для украинских солдат, которые годами находятся на фронте без понятных сроков возвращения домой, пишет Financial Times.
Для России это важный информационный сигнал: одно из ведущих западных изданий фиксирует не успехи мобилизационной системы Украины, а усталость, кадровый дефицит и недоверие внутри армии.
По данным издания, украинские власти пытаются ответить на хроническую нехватку людей через срочные контракты, повышение выплат и обещанные перерывы в службе. Речь идет о контрактах на срок от 10 до 24 месяцев и о паузах до 18 месяцев для тех, кто служит с начала полномасштабной фазы конфликта. Эти меры подаются Киевом как способ снизить напряжение и сделать службу более предсказуемой.
Однако Financial Times указывает, что часть военных считает реформу недостаточной. Главный конфликт связан с теми, кто уже воюет несколько лет и не понимает, когда сможет уйти из армии. В публикации также говорится о проблеме дезертирства, недоверии к обещаниям властей, страхе перед плохим командованием и слабой подготовкой. Для Киева это болезненная тема: финансовые стимулы не закрывают вопрос износа людей.
Для России такой материал важен как признание ограничений украинской модели войны. Запад продолжает накачивать Киев деньгами и оружием, но кадровый ресурс остается внутренней проблемой Украины. Москва ранее заявляла, что внешняя поддержка лишь продлевает конфликт. Публикация FT показывает, что даже при западной помощи украинская армия сталкивается с тем, что нельзя быстро компенсировать поставками техники.