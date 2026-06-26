Военная реформа Киева запоздала для украинских солдат, которые годами находятся на фронте без понятных сроков возвращения домой, пишет Financial Times.

© Московский Комсомолец

Для России это важный информационный сигнал: одно из ведущих западных изданий фиксирует не успехи мобилизационной системы Украины, а усталость, кадровый дефицит и недоверие внутри армии.

По данным издания, украинские власти пытаются ответить на хроническую нехватку людей через срочные контракты, повышение выплат и обещанные перерывы в службе. Речь идет о контрактах на срок от 10 до 24 месяцев и о паузах до 18 месяцев для тех, кто служит с начала полномасштабной фазы конфликта. Эти меры подаются Киевом как способ снизить напряжение и сделать службу более предсказуемой.

Однако Financial Times указывает, что часть военных считает реформу недостаточной. Главный конфликт связан с теми, кто уже воюет несколько лет и не понимает, когда сможет уйти из армии. В публикации также говорится о проблеме дезертирства, недоверии к обещаниям властей, страхе перед плохим командованием и слабой подготовкой. Для Киева это болезненная тема: финансовые стимулы не закрывают вопрос износа людей.

Для России такой материал важен как признание ограничений украинской модели войны. Запад продолжает накачивать Киев деньгами и оружием, но кадровый ресурс остается внутренней проблемой Украины. Москва ранее заявляла, что внешняя поддержка лишь продлевает конфликт. Публикация FT показывает, что даже при западной помощи украинская армия сталкивается с тем, что нельзя быстро компенсировать поставками техники.