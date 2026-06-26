Российские военные после освобождения населенного пункта Новый Донбасс обнаружили планшеты с военной информацией в опорных пунктах Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал РИА Новости комбат комбат 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным Барс.

По его словам, документы, карты, средства связи и электронные устройства российские бойцы находили в ходе зачистки позиций украинских подразделений. При этом обнаруженные устройства были переданы для расшифровки.

«Все запаролены, все отправлены нашим службам. Надеюсь, что в дальнейшем их удастся взломать, узнать маршруты, районы накопления, порядок действий подразделений и другие данные», - пояснил Барс.

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Ранее бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, взяв под контроль штаб 1-го батальона 102-й бригады территориальной обороны Украины в Гуляйполе, нашли там оперативные карты, штабной флаг, личные телефоны военнослужащих и носители секретной информации.