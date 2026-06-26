База ВМС США в Бахрейне (NSA Bahrain), выступающая штаб-квартирой Пятого флота, была серьезно повреждена в ходе ответных ударов Ирана этой весной и более не пригодна для выполнения своих основных функций. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне и анализ спутниковых снимков сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, официально ВМС США не подтверждали информацию о значительных разрушениях на территории базы. По данным WSJ, в ходе иранских ударов во время активной фазы боевых действий было в значительной мере разрушено здание штаба флота, также существенные повреждения получили учебный комплекс ВМС США, портовая инфраструктура, казармы и складские объекты.

Сейчас Пентагон рассматривает различные варианты в отношении базы в Бахрейне, в том числе частичный перенос ее функционала на другие объекты на Ближнем Востоке. Общая стоимость строительства объектов базы в Бахрейне оценивается в $400 млн.

База в Бахрейне является опорным пунктом Пятого флота ВМС США с 1995 года. Объект, находящийся в 240 км от иранского побережья, может принимать все типы кораблей американского флота.

17 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Изначально планировалось, что торжественная церемония подписания пройдет в Бюргенштоке 19 июня. Однако в ночь на 18 июня стало известно, что документ был подписан сторонами удаленно.

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21 июня в Бюргенштоке при посредничестве Дохи и Исламабада прошли переговоры Вашингтона и Тегерана по реализации меморандума о взаимопонимании. Как отмечается в совместном заявлении Пакистана и Катара по завершении первого раунда переговоров, встреча с участием представителей Ирана и США прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических переговоров.