Минувшей ночью регионы России пережили массированную атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По сообщению Минобороны, в ночь с 25 на 26 июня на территорией страны сбили 660 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Эта атака стала рекордной за год. До этого наибольшее число беспилотников ВСУ выпустили в сторону России 17 мая. Тогда было сбито 556 дронов.

Еще одна массированная атака была зафиксирована 6 июня. Тогда российские средства ПВО ликвидировали 376 БПЛА

Под ударом оказались 13 регионов страны

Дроны этой ночью сбивали над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской и Астраханской областями, а также над Крымом, Черным и Азовским морями. Все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.

При этом только 47 дронов были сбиты на подлете к Москве, рассказал столичный мэр Сергей Собянин.

Под Тулой в результате атаки повреждения получило промышленное предприятие в Новомосковске. Также, по словам главы региона Дмитрия Миляева, повреждения в регионе были зафиксированы на ЛЭП. В общей сложности, добавил он, над Тульской областью сбили минимум 84 БПЛА.

Кроме того, под атакой оказалась и Херсонская область, где ВСУ целились по энергетике. Почти все округа в результате оказались полностью или частично обесточены.

Над Белгородской областью за сутки было перехвачено 113 беспилотников. В том числе противник шесть раз применял реактивные системы залпового огня и артиллерию, также четыре раза сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. Жертвой массированного налета дронов стал один человек, еще трое пострадали.

В России предложили ударить по Одессе

Как считают авторы Telegram-канала «Архангел спецназа», Вооруженным силам РФ следует ответить на массированные атаки Киева ударом по энергетике в Одессе и Харькове.

В условиях жары, когда растет нагрузка на энергосистему из-за кондиционеров и так далее, можно и нужно бить по подстанциям — Telegram-канал «Архангел спецназа»

В случае продолжения ударов, в том числе терроризирующих население Крыма, российские военные должны будут начать бить по украинским очистным сооружениям.