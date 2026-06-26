Массированная атака ВСУ 26 июня: 660 БПЛА над регионами РФ, пострадавшие и разрушения

Сегодня ночью и утром над российскими регионами было сбито 660 украинских БПЛА. Как было отражено ночное нападение, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, все сбитые украинские беспилотники были самолетного типа. Они были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской и Астраханской областей.

Также атакам подверглись Московский регион и Крым. Дроны были сбиты и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Тульская область

В Тульской области было сбито в общей сложности 157 дронов. В результате атаки получила ранения женщина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь», - уточнил он.

Также, по данным главы Тульской области, была повержена линия электропередач и зафиксированы повреждения на промышленном предприятии в Новомосковске.

Дмитрий Миляев напомнил жителям, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщать о них по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.

Белгородская область

Один человек погиб и три получили ранения при ударах Вооруженных сил Украины по Белгородской области. Об этом сообщил сегодня в своем канале на платформе «Макс» врио губернатора Александр Шуваев.

По его данным, территория Белгородской области за сутки была атакована 84 раза, в том числе и с применением систем залпового огня и артиллерии. Атакам подверглись Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский и Шебекинский округа.

«К сожалению, при целенаправленной атаке ВСУ в Краснояружском округе погиб мирный житель. Приношу искренние соболезнования его родным и близким. Получили ранения три человека в Волоконовском, Краснояружском и Ракитянском округах. Один пострадавший продолжает лечение в медицинском учреждении», - сообщил Александр Шуваев.

Атака на Москву

Москва ночью и сегодня утром также подверглась атаке беспилотников. В общей сложности на подлете к столице были перехвачены 47 дронов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале атаке в 2:24, отметив, что было сбито 10 БПЛА. Далее в канале градоначальника продолжили появляться сводки о работе систем противовоздушной обороны и к 03:39 количество сбитых беспилотников достигло тридцати, а к 7:23 сорока семи.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - отметил мэр.

Напомним, что 18 июня почти 200 беспилотников пытались атаковать Москву и Подмосковье. Эта атака стала самой крупной для российской столицы за два года.