Битва машин под Красным Лиманом: ВС РФ уничтожили роботов ВСУ

Операторы FPV-дронов российской группировки войск «Запад» уничтожили украинских наземных роботов в районе Красного Лимана. Об этом сообщили в Минобороны России.

Военные опубликовали кадры, на которых зафиксировано поражение техники. В Минобороны отметили, что военнослужащие 25-й общевойсковой армии продолжают блокировать логистику подразделений ВСУ на окраинах города. С помощью беспилотников они нарушают регулярное снабжение передовых позиций, не позволяя ВСУ доставлять материальные средства.

Для ударов по укрытиям и технике военные активно используют различные типы беспилотных аппаратов. Во время очередной операции дроны-камикадзе смогли успешно поразить сразу несколько дистанционно управляемых платформ.

Систематическое применение ударных коптеров позволяет оперативно срывать контратаки и ротации личного состава ВСУ. Подвоз боеприпасов ВСУ на этом участке сейчас также серьезно затруднен из-за постоянного воздушного контроля со стороны российских сил.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Су-34 нанесли серию ударов по ВСУ в районе Красного Лимана и поразили украинскую переправу через реку Северский Донец. В частности, истребители нанесли удары по пунктам дислокации 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Щурово.