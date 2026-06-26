Тайна погибшего «охранника НАТО»: чем занимался засекреченный лейтенант ВСУ

«Аргументы и факты» рассказали, что гибель «засекреченного» украинского лейтенанта Александра Попилевича в зоне боевых действий может указывать на внутренний конфликт в ВСУ. Также речь может идти о стандартных рисках при подготовке визита иностранных советников.

На этой неделе источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что ВС РФ ликвидировали украинского офицера, состоявшего в части, которая занималась охраной иностранных советников ВСУ. Собеседник ТАСС заявил, что лейтенант Александр Попилевич служил в «засекреченной части обеспечения безопасности иностранных делегаций».

По версии источника ТАСС, это подразделение занималось охраной «западных советников, смерть которых подтверждать вряд ли кто-то будет». Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев предположил, что в обязанности лейтенанта входила не столько охрана, сколько проведение внезапных инспекций по линии СБУ или украинской военной разведки.

По словам Лебедева, командиры на местах очень не любят такие проверки, опасаясь, что всплывут их махинации. Он предположил, что ликвидации проверяющего могли «помочь» для срыва ревизии.

«Поскольку это лейтенант, он не подготавливает сам визит высокопоставленных западных советников <…>. Ему просто говорят, где будет человек, и он пытается выяснить моменты, которые напрямую влияют на безопасность, и всё. <…> Катаются они часто не для того, чтобы обеспечить безопасность своим клиентам, а для проверок», - подчеркнул Лебедев.

Он добавил, что иностранные эмиссары приезжают в зону конфликта в основном для контроля за распределением миллиардных бюджетов, поскольку не доверяют украинской стороне. По словам Лебедева, устранение сотрудника охраны могло стать удобным поводом для переноса или полной отмены нежелательного визита.

Профессиональный телохранитель Алексей Фонарев заявил «Аргументам и фактам», что видит в случившемся обычную военную рутину. Он пояснил, что офицер безопасности мог погибнуть непосредственно вместе с охраняемым лицом. Другой возможный вариант - лейтенант заранее выехал на позиции для проведения рекогносцировки, чтобы лично оценить оперативную обстановку, изучить маршруты и подготовить место для будущего визита.

Фонарев подчеркнул, что подобные выезды на передовую - стандартная практика для спецслужб любой страны. По его словам, иностранные офицеры, отвечающие за оперативное планирование, обязаны лично проверять состояние подразделений и реальное положение дел перед отдачей приказов.