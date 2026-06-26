В городе Константиновка, расположенном на севере Донецкой Народной Республики, российские войска заблокировали боевиков запрещенной в России террористической организации «Азов»* и иностранных наемников, входящих в состав ВСУ. Об этом сообщил заместитель командира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки с позывным Опер.

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По его словам, освобождение города осуществляется малыми штурмовыми группами при поддержке артиллерии и ударных дронов, что не оставляет противнику шансов на организацию снабжения или ротацию личного состава. Опер отметил, что боевики находятся в сложной ситуации, и шансы на их выход из окружения практически отсутствуют.

Константиновка играет ключевую роль в снабжении ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации, так как там расположен крупный транзитный железнодорожный узел. Освобождение этого города откроет путь для дальнейших наступательных действий российских сил.

ВСУ безрезультатно пытаются покинуть Константиновку малыми группами.

* Запрещенная в России террористическая организация.