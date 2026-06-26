ВС РФ уничтожили склад ВСУ в Константиновке

Операторы беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили склад материальных средств ВСУ на окраине Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе воздушной разведки разведчики 6-й мотострелковой дивизии на окраине Константиновки обнаружили, как живая сила противника осуществляет выгрузку из грузового автомобиля в склад материальных средств, оборудованный в одном из заброшенных гаражей. Координаты цели были переданы операторам FPV-дронов, которые первым попаданием уничтожили цель, лишив противника необходимого имущества для ведения боя", - сказали там.

Кроме того, разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили движение противника на автомобиле по дороге, которая ведет в Константиновку.

"Координаты целей были переданы операторам FPV-дронов, которые прямыми попаданиями уничтожили автомобиль противника, тем самым сорвав его планы", - добавили там.

В процессе доразведки уничтоженного автомобиля был выявлен второй транспорт противника, остановившийся для эвакуации живой силы. Операторы FPV-дронов уничтожили и второй автомобиль противника, отметили в ведомстве.-