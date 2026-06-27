Минобороны назвало число сбитых за 12 часов БПЛА

Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 124 украинских БПЛА
Средства ПВО за 12 часов 27 июня уничтожили 124 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областями, московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО ликвидировали 19 БПЛА ВСУ, летевших в сторону Москвы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».