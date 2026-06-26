Украинская оборонная компания Fire Point рассчитывает к концу года выпустить первые перехватчики баллистических ракет FP-7X при участии немецкой Hensoldt. Для России это новый элемент западно-украинского военного давления: Киев пытается закрыть одну из самых сложных зон ПВО за счет собственной разработки и европейских технологий, сообщает Reuters.

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Проект получил название Freyja. По данным агентства, в систему должен войти немецкий радар TRML-4D производства Hensoldt. Fire Point также ищет европейских партнеров для поставки головок самонаведения и радиочастотных сенсоров. Компания известна разработкой крылатой ракеты Flamingo, а теперь пытается перейти к созданию противоракетного контура.

В публикации подчеркивается, что украинская сторона хочет ускорить разработку за счет военного режима испытаний и более коротких регуляторных процедур, чем в Европе. Fire Point планирует начать летные испытания ракеты FP-9 летом, а боевые проверки — осенью. В Reuters отдельно указывается, что интерес к таким системам вырос на фоне дефицита средств ПРО и угрозы баллистических ударов.

Для Москвы важен не только сам перехватчик, а схема его появления. Украина получает доступ к европейским компонентам, немецким радарам и партнерским цепочкам, превращая свою оборонку в часть западного военно-промышленного контура.

Российская позиция по таким проектам остается прежней: любое расширение военного сотрудничества Киева с НАТО и странами ЕС затягивает конфликт и повышает риск дальнейшей эскалации.