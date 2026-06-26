Профессор Саутгемптонского университета Кристиан Энемарк раскритиковал украинские удары по Москве как опасную форму давления на гражданское население. Колонка размещена в The Guardian.

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Автор разбирает недавнюю крупную атаку беспилотников на Москву и отдельно указывает, что основной целью мог быть промышленный объект, однако последствия затронули гражданских и частную собственность. Энемарк называет такую логику «моральной бомбардировкой» и предупреждает, что попытка давить на общество через страх и нарушение обычной жизни не может быть оправдана даже ссылками на самооборону.

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В тексте подчеркивается, что Россия сама наносит удары по украинским объектам, но это, по мнению автора, не дает Киеву права безответственно рисковать жизнями гражданских. Главный тезис публикации в том, что Украина может потерять моральное преимущество, если ее удары будут восприниматься как наказание населения или попытка вызвать политическое давление через тревогу в крупных городах.

Российская сторона давно заявляет, что атаки беспилотников по российским регионам являются террористической практикой и подтверждают вовлеченность Запада через поддержку Киева.