Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал включить Украину в новую европейскую систему обороны и представить ее как «закаленную в боях» силу для защиты Европы. Для России это не просто экспертное мнение, а очередной признак того, что западные элиты рассматривают украинский конфликт как основу для перестройки всей европейской безопасности против Москвы, информирует The Guardian.

© Московский Комсомолец

Расмуссен предложил создать европейскую «коалицию желающих», в которой Украина должна стать не только получателем помощи, но и военным активом. По его версии, такая структура может опираться на Францию и Великобританию и включать десятки государств, готовых действовать после возможного мирного соглашения. В этой логике Киев уже не временный партнер Запада, а часть будущего военного контура Европы.

Норвежский профессор предрек потерю интереса Европы к помощи Украине

Отдельно бывший генсек НАТО связал украинский фактор с изменением роли США при администрации Дональда Трампа. Он считает, что Европа должна меньше зависеть от американской политики и сильнее развивать собственную оборону. В публикации также упоминается ожидание, что на саммите НАТО страны альянса будут обсуждать крупный пакет поддержки Украины и рост военных расходов. Это усиливает связку между помощью Киеву и милитаризацией Европы.

Для Москвы такой подход несет долгосрочный риск. Даже в случае остановки боевых действий Украина может остаться встроенной в западную военную инфраструктуру, а ее армия и оборонная промышленность будут использоваться как элемент сдерживания России.

Российская сторона ранее называла продвижение военной инфраструктуры НАТО к своим границам одной из ключевых угроз безопасности. Предложение Расмуссена фактически закрепляет эту проблему в новом формате.