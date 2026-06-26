Британия направит Украине 150 тысяч беспилотников за счет российских активов

Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине на 752 млн фунтов стерлингов. Информация об этом размещена на официальном правительственном сайте Соединённого Королевства.

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Главный элемент поставок — 150 тысяч беспилотников, которые должны быть переданы Киеву до конца года. Лондон прямо связал это решение с продолжением давления на Россию и поддержкой украинской армии.

Средства выделяются через механизм ERA, который использует доходы от замороженных российских суверенных активов. В британском правительстве подчеркивают, что пакет должен закрыть срочные потребности Украины на фоне боевых действий, включая беспилотные системы и средства противовоздушной обороны.

Для Москвы эта схема важна не только из-за масштаба поставок, но и из-за источника финансирования. Западные страны все активнее переводят замороженные российские активы из политического аргумента в практический инструмент поддержки Киева. Это создает долгосрочную линию давления, при которой военная помощь Украине фактически увязывается с российскими средствами, находящимися под ограничениями.

Ранее Россия неоднократно называла заморозку активов незаконной и предупреждала о последствиях подобных решений. Британия, напротив, показывает, что намерена расширять использование финансовых механизмов против Москвы и одновременно насыщать украинскую армию средствами, которые могут применяться на линии фронта.