Российские оружейники успешно разработали контрмеры, способные противостоять вооружению, которое Запад поставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Со временем новые условия становятся серьезной проблемой, <…> для решения которой требуется придумывать все более эффективные контрмеры. <…> И мы уже видим, что русские разработали <…> контрмеры против украинцев», — сказал Макгрегор.

Он подчеркнул, что в условиях нынешних конфликтов недостаточно просто успешно продвигаться, чтобы вступать в схватку с противником.

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По мнению эксперта, наиболее удачные находки российские разработчики совершили в сфере средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, он отметил и новшества «из области зенитных ракет, которые способны уничтожать многие объекты».

Ранее Макгрегор заявил, что население Западной Украины устало от диктатуры украинского лидера Владимира Зеленского, и призвал США помочь его свергнуть.