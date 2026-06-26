В Тульской области повреждено промышленное предприятие из-за атаки БПЛА

Промышленное предприятие и линия электропередачи повреждены в Новомосковске из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем канале в «Максе».

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированный налет дронов и уничтожили 73 БПЛА.

В Щекинском районе был поврежден частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина, добавил Миляев.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили 45 беспилотников на подлете к Москве.

Российский регион подвергся массированной атаке дронов ВСУ

На фоне угрозы атаки БПЛА московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево временно перешли на особый режим работы. В Росавиации уведомили, что воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с ограничениями на использование неба.

23 июня секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация с противодействием атакам беспилотными летательными аппаратами будет улучшаться, власти России уделяют этому огромное внимание.

Ранее ВСУ ударили дронами по центру космической связи «Дубна» в Подмосковье.