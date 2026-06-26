ВСУ начали перебрасывать резервы к Дружковке для обороны города

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы в Дружковку для подготовки к обороне города, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

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«Противник усиленно готовится к обороне Дружковки», — сказал собеседник агентства.

По его словам, резервы стягиваются из Харьковской и Сумской областей, а также с других участков фронта.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что после взятия Константиновки Вооруженные силы РФ начнут бои за Дружковку, а потом освободят Краматорск и Славянск.

Командование ВСУ отказывалось эвакуировать раненых с позиций

На днях президент России Владимир Путин заявил, что российские военные «добирают» Константиновку. Этот город, превращенный ВСУ в крепость, откроет ВС РФ путь на Славянск и Краматорск — «последние оплоты» украинских сил на территории ДНР. По данным NYT, армия России уже настолько близка к ним, что может атаковать цели с помощью авиационных фугасных бомб с УМПК и ударных дронов. Чего ждать после взятия Константиновки и какой может быть тактика российских военных в Славянско-Краматорской агломерации — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее артиллерист ВС РФ рассказал об ударах «Гиацинтами» по ВСУ в Дружковке.