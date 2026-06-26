Пентагон готовится доверить нейросетям выбор целей для ударов

Новая военная доктрина США впервые допускает переход к системам, в которых ИИ инициирует боевые действия. Агентство Bloomberg ознакомилось с внутренней документацией Пентагона.

В документе отмечается, что скорость будущих боевых действий и успехи противников в сфере ИИ могут потребовать от вооруженных сил США начать применять полностью автономные системы.

Пентагон впервые испытал лазерное и микроволновое оружие

Сейчас решения принимает только человек. Однако представитель Комитета начальников штабов подчеркнул, что пока используемые технологии не выбирают и не поражают цели самостоятельно.

Ранее американские СМИ сообщали, что Пентагон применял платформу Maven Smart System на основе ИИ-моделей для выбора целей при планировании операции против Ирана. Командование утверждает, что сохраняет контроль над каждым решением.