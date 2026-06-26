Ким Чен Ын лично оценил новые ракетные системы и артиллерию КНДР

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об испытаниях модернизированных вооружений. Лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за стрельбами реактивной системы залпового огня и тактической баллистической ракеты.

По данным ЦТАК, были проанализированы боевые характеристики 240-миллиметровой РСЗО с 24 стволами и боеголовки специального назначения.

На испытаниях также оценили точность попадания снаряда с повышенной дальностью для 155-миллиметровой самоходной гаубицы.

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На полигоне присутствовал начальник Главного управления ракетостроения Чан Чхан Ха, а также другие партийные и военные чиновники. Испытания подтвердили заявленные характеристики обновленных систем.