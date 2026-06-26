ВСУ попытались атаковать Москву более чем 10 беспилотниками

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

По его словам, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

На фоне угрозы атаки БПЛА московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево временно перешли на особый режим работы. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с ограничениями на использование неба.

22 июня Москва подверглась одной из самых крупных атак Вооруженных сил Украины за два года. Как тогда сообщал Собянин, силы ПВО за сутки сбили 84 украинских беспилотника, летевших в сторону столицы. До этого момента наибольшее количество дронов — более 190 — ликвидировали 18 июня, что стало самой крупной атакой за два года.

Ранее в Госдуме призвали «вогнать в землю» украинскую индустрию беспилотников.