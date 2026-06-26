Для российских дронов создали новые легкие боеприпасы

Для российских беспилотников разработаны легкие боеприпасы ФБЧ-04. Об этом сообщили источники «Известий», знакомые с ситуацией.

Масса боевой части составляет 400 граммов, при этом свыше 300 граммов приходится на взрывчатое вещество. Кроме того, ФБЧ-04 оснащена поражающими элементами.

Благодаря небольшому весу беспилотники с таким боеприпасом сохраняют высокую скорость и маневренность, а также могут дольше находиться в воздухе.

Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с изданием отметил, что подобные компактные боеприпасы сегодня востребованы в войсках.