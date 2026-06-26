Командование ВСУ отказывалось эвакуировать раненых с позиций

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказывалось эвакуировать раненых с позиций и не давало бойцам никакой информации. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Анатолий Заповитряный, передает ТАСС.

«Мы остались только на радиосвязи, и нам точной информации, как выйти и так далее, не было. (...) Большинство людей на позициях были ранеными, их не хотели эвакуировать», — поделился солдат. Он также добавил, что у солдат на позициях почти не было продовольствия.

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Сам Заповитряный сдался в плен российским бойцам в лесопосадке под Харьковом.

Ранее другой пленный украинский солдат рассказал о «нулевом» моральном состоянии сослуживцев.