На борту военного корабля США произошел пожар

На борту американского боевого корабля USS Indianapolis произошел пожар — в результате пострадали семь членов экипажа. Об этом сообщает Navy Times.

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По информации издания, экипаж понес незначительные травмы. Пожар произошел на военно-морской базе Мейпорт во Флориде — корабль стоял на якоре.

«Военнослужащие были отпущены вскоре после прибытия в местные больницы и получили разрешение вернуться в Индианаполис в тот же день», — сообщает источник.

Огонь потушили с помощью пожарно-спасательной службы, которая прибыла на место происшествия. Причины возгорания выясняются.