Германия может вернуться к обязательной военной службе

Председатель комитета Бундестага (парламента ФРГ) по обороне Томас Рёвекамп считает преждевременным исключать возможность повторного введения воинской повинности. Об этом он заявил редакционному объединению RND.

Рёвекамп отметил, что Бундесверу требуется на 50% больше военных контрактной и кадровой службы, а также более чем в три раза больше рекрутов, чем сейчас.

"Удастся ли добиться этого на нынешней добровольной основе или же нам придется вернуться к обязательной воинской повинности - это решение нам предстоит принять в следующем году", - сказал он.

Наряду с новой системой воинского учета Бундесвер продолжает использовать классические методы рекрутинга. При этом фиксируется значительный рост числа заявок и новых сотрудников. Как сообщили в Минобороны ФРГ, за истекший период 2026 года поступило около 38 500 заявлений от соискателей. Это примерно на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Число фактически принятых на службу выросло на 13% и составило около 11 тыс. человек.