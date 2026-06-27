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Рёвекамп: Германия может вернуться к обязательной военной службе

ТАССиещё 1

Председатель комитета Бундестага (парламента ФРГ) по обороне Томас Рёвекамп считает преждевременным исключать возможность повторного введения воинской повинности. Об этом он заявил редакционному объединению RND.

Германия может вернуться к обязательной военной службе
© ТАСС

Рёвекамп отметил, что Бундесверу требуется на 50% больше военных контрактной и кадровой службы, а также более чем в три раза больше рекрутов, чем сейчас.

"Удастся ли добиться этого на нынешней добровольной основе или же нам придется вернуться к обязательной воинской повинности - это решение нам предстоит принять в следующем году", - сказал он.

Наряду с новой системой воинского учета Бундесвер продолжает использовать классические методы рекрутинга. При этом фиксируется значительный рост числа заявок и новых сотрудников. Как сообщили в Минобороны ФРГ, за истекший период 2026 года поступило около 38 500 заявлений от соискателей. Это примерно на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Число фактически принятых на службу выросло на 13% и составило около 11 тыс. человек.