На Украине мобилизовали собаку

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали собаку в Одессе, пишет Telegram-канал «Политика страны».

По информации местных пабликов, сотрудники ТЦК задержали мужчину во время прогулки с собакой. Несмотря на наличие у него всех необходимых документов, между ним и представителями военкомата возник конфликт, после которого, как утверждается, животное забрали.

Позже, по данным источников, собаку обнаружили с травмами — она была в крови и со сломанной лапой. Сообщается, что владелец животного обратился в полицию с заявлением.

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Ранее в Киеве сотрудники ТЦК вместе с полицейскими мобилизовали мужчину с психическими отклонениями. Инцидент произошел в Минском массиве. По информации местных жителей, ранее мужчина уже находился в ТЦК, однако смог сбежать и документально зафиксировать побои.