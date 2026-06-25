В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучал код «обезьянка»

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, которую называют «станцией Судного дня», передала в эфир слово «обезьянка». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Согласно информации канала, станция вышла на связь в 19:01. Помимо слова, в эфире также прозвучал набор цифр. Значение кода неизвестно.

«НЖТИ 09989 ОБЕЗЬЯНКА 3641 5048», — передает издание.

Станция УВБ-76 непрерывно работает со второй половины 1970-х. Деятельность станции связывают с работой российских военных или разведывательных структур, но ее точное предназначение не называется. Почти все время УВБ-76 передает только белый шум, но иногда в эфире можно услышать шифры из слов и цифр.

Ранее УВБ-76 передала необычно большое число сообщений за день.