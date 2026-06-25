Зеленский анонсировал 40-дневную операцию СБУ против России

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 40-дневную операцию Службы безопасности Украины (СБУ) против России.

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Соответствующее заявление появилось в его социальных сетях после встречи с временно исполняющим обязанности главы СБУ Евгением Хмарой.

— Я одобрил 40-дневную операцию Службы безопасности, направленную на то, чтобы оказать давление на государство-агрессора и заставить его прекратить войну, — заявил украинский лидер.

Во время встречи Хмара представил доклад, охватывающий несколько ключевых направлений работы ведомства. Обсуждались планы введения так называемых дальнобойных санкций, санкций средней дальности, а также ситуация в зоне специальной военной операции.

Зеленский не стал раскрывать конкретные детали предполагаемых мер и механизмы их реализации, передает Общественная Служба Новостей.

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Тем временем газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Украина и США обсуждают заморозку боевых действий по линии фронта. По данным издания, контакты между американской и украинской сторонами продолжаются на ежедневной основе.