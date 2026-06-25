Украинская армия испытывает острый дефицит солдат, Киев предпринимает меры для пополнения ВСУ за счет наемников, рассказал журналистам News.ru член Совета по внешней и оборонной политике, участник СВО Ян Гагин.

По его мнению, Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский, на фоне проблем с комплектованием частей, нежелания граждан страны записываться в ряды украинской армии, рассчитывают на пополнение подразделений за счет наемников.

Эксперт предположил, что среди наемников будут кадровые военнослужащие из стран НАТО, закамуфлированные под добровольцев, направленные для прохождения практики, знакомства с новыми видами вооружений.

«Эта система уже работает, и, насколько я знаю, украинские военные чиновники очень надеются на то, что за те деньги, которые им предоставляют страны НАТО и Евросоюза, они будут просто покупать армию из числа наемников малоимущих граждан Латинской Америки и в принципе со всего мира», — отметил Гагин.

По его данным, многие боевики бегут от правосудия в своей стране, уровень их подготовки оставляет желать лучшего.

Ветеран заметил, что в дальнейшем наемники осознают то, что их считают расходным материалом, раскаиваются в том, что приняли решение отправиться на Украину.

Ранее сообщалось, что в профильных Telegram-каналах появляется все больше публикаций о том, что на Украине на стороне ВСУ сражаются десятки наемников из Колумбии, Мексики, Кубы, Бразилии.

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По данным авторов публикаций, командование ВСУ не жалеет боевиков, бросает их на самые горячие участки фронта, что приводит к гибели наемников.