С начала действия в Германии новой системы регистрации призывников на воинскую службу в Бундесвер записались 530 граждан.

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Об этом пишет Berliner Zeitung, ссылаясь на Министерство обороны ФРГ.

«Примерно через пять месяцев после запуска новой системы регистрации военнослужащих на военную службу записалось чуть более 530 добровольцев», — говорится в публикации.

Ведомство отмечает, что к середине текущего месяца 298 200 мужчинам и женщинам разослали анкеты.

Только 20% опрошенных выразили заинтересованность к службе в рядах Вооружённых сил Германии.

Ранее глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в случае необходимости власти Германии могут прибегнуть к введению обязательного призыва для укомплектования расквартированной в Литве бронетанковой бригады.

Писториус также говорил, что Германия может ввести обязательный призыв в армию, в случае если в ближайшие восемь или десять лет не удастся достичь целевого показателя в 460 тыс. солдат.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости немедленно ввести в ФРГ обязательный призыв в армию.