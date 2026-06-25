Планы Киева по формированию бригад на белорусско-украинской границе направлены на то, чтобы втянуть Белоруссию в военный конфликт, рассказал журналистам News.ru член Совета по внешней и оборонной политике, участник СВО Ян Гагин.

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В четверг, 25 июня, главком ВСУ Александр Сырский заявил, что следует начать формирование новых крупных воинских подразделений на северных участках госграницы. Это обусловлено тем, добавил он, что на белорусском направлении растут риски расширения зоны боевых действий.

«Если говорить о заявлении Сырского про необходимость увеличения группировки ВСУ, в частности, якобы из-за угрозы со стороны Белоруссии, то я полагаю, что, во-первых, это попытка втянуть саму республику в военный конфликт. [Владимир] Зеленский всеми силами пытается это сделать», — отметил Гагин.

По его словам, действия украинского лидера направлены на, чтобы расширить географию конфликта, втянуть в него новых участников.

Эксперт разъяснил, что для Зеленского и его соратников продолжение боевых действий является гарантией сохранения их свободы и жизни.

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Гагин уточнил, что не только украинский лидер, но и его коллеги — главы государств и правительств западных стран — «сидят на игле» поставок и прикрывают свои действия по разграблению бюджетов поддержкой ВСУ.