«Классика натовской кухни»: военный аналитик рассказал, чем запомнится саммит НАТО в Анкаре
Поддержка Украины будет самым спорным вопросом на грядущем 36-м саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля, сообщает американское издание Politico со ссылкой на дипломатов НАТО.
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич считает, что уже сейчас понятно, чем саммит запомнится.
«Генсек Марк Рютте анонсировал подписание оборонных контрактов на десятки миллиардов долларов: производство дальнобойных ракет, систем ПВО, дронов, — отмечает в своем канале Андрей Клинцевич. — Промышленность — главная тема саммита».
Военный аналитик обращает внимание на то, что параллельно в проекте итоговой декларации зафиксированы обязательства по Украине: €70 млрд военной поддержки на текущий год и аналогичная сумма — на следующий. Итого на горизонте — €140 млрд. Звучит внушительно.
Андрей Клинцевич отмечает еще один занятный штрих: Турция — страна-хозяйка саммита — заявила, что вообще не в курсе инициативы с €70 млрд. Анкара сказала дипломатам: «Нас не информировали». Саммит в Анкаре — о котором Анкара ничего не знает. Классика натовской кухни.
По словам эксперта, вывод простой: НАТО пытается переупаковать войну как инвестиционный проект — с контрактами, цифрами ВВП и красивыми декларациями. Трампу показывают экономику, Европе — ответственность, Киеву — обещания.
«Посмотрим, что из этого конвертируется в реальные снаряды на линии фронта», — отмечает политолог.