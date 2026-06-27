«Классика натовской кухни»: военный аналитик рассказал, чем запомнится саммит НАТО в Анкаре

Поддержка Украины будет самым спорным вопросом на грядущем 36-м саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля, сообщает американское издание Politico со ссылкой на дипломатов НАТО.

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Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич считает, что уже сейчас понятно, чем саммит запомнится.

«Генсек Марк Рютте анонсировал подписание оборонных контрактов на десятки миллиардов долларов: производство дальнобойных ракет, систем ПВО, дронов, — отмечает в своем канале Андрей Клинцевич. — Промышленность — главная тема саммита».

Военный аналитик обращает внимание на то, что параллельно в проекте итоговой декларации зафиксированы обязательства по Украине: €70 млрд военной поддержки на текущий год и аналогичная сумма — на следующий. Итого на горизонте — €140 млрд. Звучит внушительно.

«Но есть нюанс, который Киеву стоит держать в уме: США в этом пакете финансово участвовать не будут, — объясняет эксперт. — Вашингтон присутствует на саммите — Трамп приедет — но в кассу на этот раз не скидывается. Европа официально берет оборону в свои руки».

Андрей Клинцевич отмечает еще один занятный штрих: Турция — страна-хозяйка саммита — заявила, что вообще не в курсе инициативы с €70 млрд. Анкара сказала дипломатам: «Нас не информировали». Саммит в Анкаре — о котором Анкара ничего не знает. Классика натовской кухни.

«Рютте давно продвигает идею, чтобы союзники выделяли 0,25% ВВП ежегодно на поддержку Украины — это утроило бы помощь до ~$143 млрд в год, — объясняет политолог. — Пока ряд крупных членов альянса сопротивляется, но Анкара должна стать точкой фиксации обязательств».

По словам эксперта, вывод простой: НАТО пытается переупаковать войну как инвестиционный проект — с контрактами, цифрами ВВП и красивыми декларациями. Трампу показывают экономику, Европе — ответственность, Киеву — обещания.