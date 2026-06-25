При атаке израильского дрона в провинции Набатия погибли трое ливанцев

Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС нанес удар по автомобилю, двигавшемуся по шоссе в районе города Набатия на юге Ливана. Как сообщил новостной портал Lebanon 24, в результате погибли три человека.

© Marwan Naamani/dpa/TACC

По его информации, инцидент произошел на отрезке шоссе между населенными пунктами Заутар и Майфадун. Беспилотник выпустил две ракеты по машине, в которой, предположительно, находились бойцы шиитской организации "Хезболлах". Трое из них скончались на месте от полученных ранений, еще один пострадавший доставлен в больницу.