Российские истребители Су-34 нанесли серию ударов по ВСУ в районе Красного Лимана и поразили украинскую переправу через реку Северский Донец. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Военные отметили, что авиация нанесла удары по пунктам дислокации 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Щурово. Для этого летчики использовали шесть авиационных бомб.

Еще один удар пришелся по ВСУ в западной части Красного Лимана, где солдаты 60-й отдельной механизированной бригады пытались оборудовать укрытия в здании бывшей базы отдыха. Там было применено четыре авиационных бомбы ФАБ-500.

Удар ФАБ-1500 был нанесен по насыпной переправе ВСУ через реку Северский Донец в районе Маяков. В Минобороны подчеркнули, что украинские силы отступают из Красного Лимана.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил ТАСС, что ВСУ пытаются удержаться в Красном Лимане исключительно по политическим причинам. По его словам, стремление сохранить контроль над городом любой ценой противоречит военной логике, тактике и стратегии.

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Марочко подчеркивал, что такой подход характерен для главы ВСУ Александра Сырского, из-за чего украинские подразделения регулярно попадают в окружение. По мнению подполковника, противоречащие военной логике приказы исходят напрямую от Владимира Зеленского.