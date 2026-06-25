Новости СВО сегодня: операция у Красного Лимана и сорванные планы ВСУ

В четверг, 25 июня, в Минобороны России сообщили об уничтожении блиндажей, баз беспилотников и склада ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Операция у Красного Лимана

В районе Красного Лимана операторы воздушной разведки ВС РФ обнаружили позицию, с которой ВСУ запускали дроны и координировали их полеты. После проведения дополнительной проверки и точного определения координат по объекту был нанесен точечный удар, сообщили в Минобороны.

Для атаки военные задействовали ударные FPV-дроны. В результате пункт управления беспилотниками был полностью ликвидирован.

Уничтожение техники ВСУ под Добропольем

На добропольском направлении российские беспилотники нанесли серию ударов по позициям и транспорту ВСУ, заявили в Минобороны РФ. Во время круглосуточного дежурства операторы вели поиск бронированных машин и автомобильной техники ВСУ.

Точечные удары наносились по пикапам, которые использовались для транспортировки личного состава ВСУ и подвоза боеприпасов. Также удалось вывести из строя несколько боевых бронемашин и роботизированных комплексов.

Удары «Молний»

На этом же направлении операторы дронов ВС РФ провели работу по разрушению оборонительных сооружений ВСУ, рассказали в Минобороны. Для выполнения задач применялись беспилотные аппараты как квадрокоптерного, так и самолетного типа.

В частности, военные использовали беспилотники «Молния-2». Благодаря высокой скорости и малой заметности эти аппараты смогли оперативно найти и поразить замаскированные блиндажи и укрытия на расстоянии до 50 километров от точки запуска.

Удар по складу горючего под Днепропетровском

В Днепропетровской области в районе поселка Губиниха воздушная разведка обнаружила замаскированный склад горюче-смазочных материалов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Этот объект обеспечивал топливом военный транспорт украинских подразделений.

Координаты цели были переданы расчету ударного беспилотного аппарата «Герань-2». Высокоточный удар полностью уничтожил складские помещения вместе с запасами горючего, подчеркнули в Минобороны.

Удар по базам дронов ВСУ

В Запорожской области разведка ВС РФ с помощью дронов выявила пункты управления украинской беспилотной авиацией, а также радиолокационную станцию. Данные были переданы артиллеристам группировки войск «Восток», рассказали в Минобороны.

Расчеты самоходных орудий «Гиацинт-К» нанесли удары по целям. Автоматическая система наведения позволила быстро поразить объекты.

Сорванные планы ВСУ

Разведывательные подразделения ВС РФ зафиксировали попытку ВСУ добраться до линии боевого соприкосновения на бронетехнике. Для срыва этого маневра были подняты ударные дроны, сообщили в Минобороны.

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» прямым попаданием ликвидировал двигавшийся к передовой танк. Остальные беспилотники поразили бронемашины общего назначения, среди которых были автомобили американского производства HMMWV и MaxxPro, а также украинская машина «Варта».

Уничтожение опорного пункта под Харьковом

На харьковском направлении артиллеристы ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ, сообщили в Минобороны. Главными целями стали укрепленные узлы обороны и точки запуска беспилотников.

Получив точные координаты от командного пункта, расчет 152-миллиметрового орудия «Мста-С» выдвинулся на позицию и открыл огонь. Опорный пункт ВСУ был уничтожен, что подтвердили средства объективного контроля.