Кравцов: в школах увеличат вдвое начальную военную подготовку

Доля начальной военной подготовки в рамках школьного предмета "Основы безопасности и защиты Родины" будет увеличена до 50% с нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он пояснил, что особое внимание ведомство уделяет вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи. Для учащихся 6-11-х классов уже введен предмет "Основы безопасности и защиты Родины", в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку, добавил Кравцов. "С 1 сентября ее доля будет увеличена до 50%", — сказал министр. В программу, по словам Кравцова, входят изучение беспилотных летательных аппаратов и проведение учебных сборов. До этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что России необходимо уже сейчас готовиться к военному противостоянию с НАТО и Евросоюзом, которое, по его прогнозам, может произойти в 2030 году. Депутат отметил, что для этого нужно работать с подрастающим поколением. Водолацкий предложил ввести полноценную начальную военную подготовку в школах начиная с пятого класса, чтобы готовить молодежь к защите Отечества.