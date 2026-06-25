«Придется идти до Киева»: Украина начала подготовку к ударам по Белоруссии

Киев объявил о принудительной эвакуации 12 приграничных с Россией и Белоруссией населенных пунктов Черниговской области. Это, по мнению ряда военных экспертов, может быть косвенным признаком подготовки ВСУ к удару по Белоруссии.

Военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с «МК» рассказал, что в случае провокации российская армия не только вступится за Белоруссию, но и может начать наступление на Киевском направлении.

После угроз просроченного президента Украины ударить по ретрансляторам, объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим заводам Белоруссии в Черниговской области начались подозрительные телодвижения. А конкретно противник начал эвакуацию 12 населенных пунктов в приграничной зоне, что является признаком готовящейся эскалации. Сообщается, что эвакуация Черниговской области начнется с 1 июля и также продолжится эвакуация близлежащих сел, которые должны были частично эвакуировать ранее. Военные эксперты выдвигают три версии происходящего на границе. Это может быть очистка территории перед попыткой вторжения, ожидание нашего вторжения и намеренное отвлечение внимания.

Военный эксперт Владимир Попов не исключает, что Киев эвакуирует приграничные населенные пункты, так как готовиться нанести удар по Белоруссии:

- Это чистой воды провокация, потому что Белоруссия - это самый ближний наш сосед, партнёр и братский народ, за которого мы обязательно заступимся. Если произойдет провокация, мы введём совместные в Белоруссией войска на Украину. Они это прекрасно понимают.

- То есть битве за Киев быть?

- Наше вторжение со стороны Белоруссии возможно только при условии, что они все-таки зацепят нашего соседа. Белорусы как ни крути будут вынуждены отвечать. И тогда мы в обязательном порядке совместно проводим мероприятия наступательного действия, чтобы дать отпор общему врагу. А то, что мы собираемся сейчас идти на Киев — сомневаюсь. Нам пока это невыгодно.

- Почему?

- Нам нужно додавить противника на Купянском направлении, в Славянско-Краматорской агломерации, в Запорожье и Днепропетровской области. Вот что важно для нас сейчас. Кроме того мы отодвигаем Херсонское направление, чуть южнее Орехова, чтобы выровнять линию фронта в районе Запорожской атомной электростанции. Нам необходимо по Днепру, близко-близко подойти к окраинам Запорожья, чтобы защитить этот «уголок». Потому что нельзя исключать того, что ВСУ рано или поздно все-таки решатся поразить Запорожскую атомную электростанцию и организовать техногенную катастрофу.

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- Как же ставшее крылатым выражение, что если не будет битвы за Киев, то будет битва за Крым?

- Киев мы возьмём в любом случае. И очень быстро. Но не сейчас, не в эти два-три месяца. Но если ВСУ организуют эту жесткую провокацию, мы будем вынуждены туда пойти через Белоруссию. Если ситуация вокруг Белоруссии более-менее успокоится, то мы будем доделывать свои дела, не подключая соседа.

- Телодвижения ВСУ на границе с Белоруссией могут быть отвлекающим маневром, чтобы осуществить операцию в Крыму?

- Украинцы спят и видят, что туда зайдут добровольческие подразделения Франции и Великобритании, потому что ВСУ на южном направлении оголены. Они, конечно, могут попытаться своими силами это сделать. Но наших войск достаточно для того, чтобы отразить контрудар. Кроме того, чтобы отрезать Крым, им придется форсировать Днепр в Херсонской и, частично, в Николаевской области. Идти по Лиману тоже не получится. Дороги и грунты там слабенькие, одна за другой идут песчаные косы.

Более того, противник будет на виду, и мы будем давить их с кораблей. Одним словом, там крайне невыгодная оперативная обстановка для них. Поэтому надо проводить мощную десантную операцию, но таких сил и средств у них нет. Даже если американцы ввяжутся и попытаются ударить, как они ударили мгновенно по Ирану, ничего не получится. Они это понимают. Это будет дохлый номер, хуже, чем в Иране. Поэтому туда никто за украинцев не полезет.

Все, что они могут, это организовать диверсионно-разведывательные операции - эпизодические удары, малыми силами и средствами. Они будут болезненными, о них будут говорить, но практического толка от них мало.