Еврокомиссия может не разрешить Украине закупки оружия из США на деньги ЕС

Еврокомиссия (ЕК) может не разрешить Украине закупки американского оружия на деньги, полученные в рамках военного финансирования от ЕС. Это пояснил представитель ЕК Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

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Говоря о вариантах использования €5,9 млрд, которые ЕК намерена направить Украине в ближайшее время для закупок беспилотников, он пояснил, что Киев сможет тратить эти деньги на закупки американских вооружений лишь при условии, если аналогичные виды оружия ему не смогут поставить европейские военные компании и если это разрешит Брюссель.

"У Украины есть возможность представить запрос на исключения, ЕК рассмотрит его, но нет гарантий, что утвердит", - предупредил он.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Киеву первого транша бюджетного финансирования в €3,2 млрд вместо ожидавшихся €9,1 млрд в рамках программы европейского финансирования войны на Украине на 2026-2027 годы в €90 млрд. По ее словам, остальные €5,9 млрд ЕК намерена выделить на следующей неделе.

Уйвари пояснил, что для выделения финансирования в размере €5,9 млрд ЕК должна проверить все контракты, которые на эту сумму киевский режим заключит с европейской промышленностью.