Два белорусских города могут стать целью Зеленского

Политолог Юрий Баранчик считает, что Украина может попытаться нанести удары по ключевым экономическим и стратегическим объектам Белоруссии, а также атаковать Брест и Гродно. Об этом сообщает «Царьград».

По мнению Баранчика, Киев может попытаться парализовать соседнюю страну, экономика которой во многом держится на 25 ключевых предприятиях. При этом больше половины из них относятся к нефтегазовой сфере. В качестве возможных целей политолог назвал два крупных нефтеперерабатывающих завода - Мозырский и новополоцкий «Нафтан».

Баранчик указал, что Мозырский НПЗ расположен всего в нескольких десятках километров от границы с Украиной. По мнению политолога, атакованы также могут быть Брест и Гродно.

«Интересная территория, там много природных глубоких озер с пресной водой. Очень красивые места. Если начнётся какая-то серьезная заваруха, то два города мы теряем сразу», - считает Баранчик.

Он добавил, что в белорусской армии фактически нет контрактников, 50 тысяч человек в ней - это призывники.

Зеленский «поставил» крайний срок по переговорам с Россией

В последние недели Зеленский несколько раз заявлял об атаках, якобы готовящихся со стороны Белоруссии. Он подчеркивал, что власти Белоруссии должны «держать ухо востро», и грозил Минску «последствиями». Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна может быть втянута в конфликт «только в одном случае - если в отношении ее территории будет совершена агрессия».

Также Лукашенко предлагал Зеленскому встретиться в Белоруссии или на Украине. В начале июня в офисе Зеленского призвали Лукашенко «просто молчать», если он хочет «дожить до пенсии». Позже Зеленский пригрозил нанести удары по ретрансляторам на территории Белоруссии, которые, по утверждению Киева, используются российскими дронами.