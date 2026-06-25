Макрон сообщил о задержании танкера Deliver "за нарушение морского права"

Задержание танкера Deliver Францией незаконно с точки зрения международного права, это очередной факт пиратства. Об этом сообщил ТАСС в посольстве России.

Как сообщили в дипмиссии, французские власти не уведомляли посольство России о задержании танкера, следовавшего под флагом Камеруна. Ко всему этому, в посольстве РФ в Париже назвали недопустимыми действиям ВМС Франции.

По словам французского лидера Эммануэля Макрона, судно якобы относится к так называемому теневому флоту России. Он отметил, что танкер проходил вблизи Сицилии «с нарушением морского права».

В операции приняла участие Британия, а также миссия ВМС Евросоюза. Между тем, стало известно, что Лондон собирается продавать нефть с танкера Smyrtos, который британские военные захватили 14 июня в Ла-Манше.

Сейчас танкер Deliver сопровождается к месту якорной стоянки для продолжения проверок. По предварительным данным, россиян среди экипажа нет.