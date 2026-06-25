Военный аналитик: в Киеве не отбрасывают идею вторжения на территорию Белоруссии

Украина заинтересована в создании «шума», чтобы заставить РФ перебросить войска на границу с республикой. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился Андрей Фролов.

«Логика Курска была — game chance, то есть попытка изменить ход событий на фронте. Сейчас ситуация несколько повторяется, то есть в Киеве идею вторжения на территорию Белоруссии не отбрасывают окончательно, потому что ситуация для них очень неприятная складывается на фронте. Навести какой-то шорох и шум они вполне могут как раз для того, чтобы для России создать проблемы, чтобы вынудить Россию перебросить резервы и войска с украинского фронта, грубо говоря, на белорусский».

Ранее политолог Кирилл Коктыш раскрыл причины угроз в адрес Минска со стороны Киева. Владимир Зеленский может попытаться вовлечь в конфликт Белоруссию. Это станет аргументом для «прямого втягивания» Европы и НАТО.