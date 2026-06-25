За четыре с половиной года спецоперации ВСУ понесли катастрофические потери — масштабы раскрыли хакеры, взломавшие украинские базы. Как сообщает «Царьград», в Одессу тем временем могли доставить британское ядерное оружие, а Киев продолжает угрожать Минску.

2,4 млн потерь

За время СВО Украина на линии боевого столкновения и в тылу потеряла 2,4 млн солдат. 400 тысяч из них — с начала 2026 года. «Фронтовая птичка» отмечает, что к августу 2025 года число ликвидированных боевиков достигло 1,7 млн человек, а к декабрю цифра перевалила уже за 2 млн.

Данные были слиты хакерами — взлом баз данных Генштаба ВСУ, ТЦК, украинских медорганизаций и моргов провели PalachPro и группировка NoName57 (16).

За шесть месяцев 2026 года ВСУ потеряли столько же, сколько за весь 2023-й – около 400 тысяч человек. Самое большое количество смертей на покровском, константиновском, лиманском, запорожском и купянском направлениях. На каждом из них потери составляют в среднем 500 боевиков ВСУ в сутки. Больше всего смертей фиксируется в 72-й и 110-й омбр, десантно-штурмовых бригадах и силах терробороны.

Близкий к Киеву ресурс «Женщина с Косой» пишет, что попытки Зеленского запустить «антикриз» о якобы незначительных потерях ВСУ разбиваются о реальность. Количество и размер кладбищ на Украине растут, особенно в западной ее части. На Северном кладбище в Киеве уже нет свободных мест, а в Одессе на Ново-Городском кладбище запрещают хоронить гражданских.

Обогащенный уран для Киева

По информации канала «Дневник Десантника», 22 июня экстренно разгрузился 93-метровый сухогруз-контейнеровоз Т MOON, который регулярно курсирует из Турции в Румынию. Он привез красные и желтые контейнеры — по классификации безопасности цвет означает наличие внутри химикатов, взрывчатых или радиоактивных веществ. Обычно после таких поставок по территории РФ совершается массовый налет дронов.

Тревоги добавляет тот факт, что во время саммита «Большой семерки» уже бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о поставке Киеву обогащенного урана на 280 млн долларов для АЭС. В эти же дни в украинском Минобороны заявил о якобы создании собственной баллистической ракеты как ключевого средства доставки ядерного оружия, а это наталкивает на определенные мысли.

Мобилизация в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал мобилизационные учения в стране. Уже четыре дня военнообязанных массово вызывают в военкоматы для проверки и обновления учетных данных. В частности, такой процесс идет в Гродненской области.

Кроме того, на Украине объявили обязательную эвакуацию приграничных сел в Черниговской области. На севере регион граничит с Брянской областью России и Гомельской областью Белоруссии.

Все это происходит на фоне ультиматума Зеленского в адрес Лукашенко и угроз атаковать приграничные НПЗ в случае отказа, а также длительного отъезда главы Белоруссии из страны. 23 июня канал «Пул первого» сообщил, что Лукашенко анонсировал предстоящую «длительную командировку» и встречу с президентом РФ.

Кремль сообщил о предстоящей встрече лидеров Союзного государства. Темой станет угроза Минску со стороны Киева. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае необходимости Москва готова предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии и Союзного государства в целом.