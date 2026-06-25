В Госдуме оценили готовность Калининграда защитить себя от сил НАТО

Вооружений, размещенных на территории Калининградской области, вполне достаточно для отражения потенциальной угрозы со стороны НАТО на фоне наращивания сил альянса у границ российского региона. Такое мнение ТАСС высказал член комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Колесник.

Ранее в российских СМИ опубликовали комментарий командующего многонациональным корпусом "Северо-Восток" генерала Дариуша Парыляка, который заявил о том, что "страны НАТО значительно наращивают число своих военных вблизи Сувалкского коридора около Калининграда". В частности, по его словам, одним из решений блока НАТО стало формирование дивизии литовских сухопутных войск.

"Бундесвер решил выделить нам еще одно тактическое соединение. Наши силы растут, и в какой-то момент их было уже достаточно, чтобы их можно было разделить между двумя корпусами", - отметил генерал. "Уже не первый генерал не первый раз заявляет по поводу наращивания воинских группировок на наших границах. В частности, это Сувалкский коридор. И это вооруженные силы потенциального противника, которые нацелены конкретно на Калининградскую область. В регионе все это понимают. А в Европе доводят до истерии себя, сами себя убеждают, что мы на них должны напасть. Если будет необходимо, Калининградская область в одиночку может постоять за себя, ракетным ударом достать до любой европейской столицы. И к ракетам может быть прикручена совершенно разная боевая часть, - сказал Колесник. - Поэтому в Европе должны думать о том, что при размещении голландских, немецких, прочих полков у наших границ, никто у нас из пистолета отстреливаться не собирается. И надо понимать, что и Россия, с "большой земли" всей своей мощью поддержит наш самый западный форпост".

В частности, по его словам, в Европе уже размещены несколько эскадрилий истребителей и носителей ядерного оружия. Одна из них находится в польском городе Мальборк, расстояние по прямой до границы Калининградской области составляет примерно 40 км. Также самолеты этого типа размещены в городе Мариямполе в Литве, расстояние до российского региона - порядка 60 км.

Депутат Колесник назвал ядерный удар единственным способом защитить Калининград

Напомним, во время прямой линии в декабре 2025 года президент России Владимир Путин прокомментировал заявления некоторых иностранных политиков о необходимости блокады Калининградской области. По словам главы государства, "если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать".

Сувалкский коридор - стратегически важный участок литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающий к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссии. При его возможном перекрытии Литва оказывается в сухопутной изоляции от западных партнеров по НАТО.