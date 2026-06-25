«Мы будем мстить»: ВСУ ответят за гибель юноши и девушки в Брянской области

В Киеве перешли все границы, терроризируя мирных жителей. Вооруженные силы Украины понесут ответственность за гибель юноши и девушки в Брянской области, заявил News.ru депутат думы региона, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о том, что два человека, в том числе девочка-подросток, погибли в результате атаки БПЛА на автомобиль рядом с селом Солова в Стародубском районе.

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов отметил, что погибшим было 23 года и 15 лет.

«Машина сгорела дотла. Люди просто ехали по своим делам. Они не были военнослужащими, они были мирными гражданами России и не представляли никакой угрозы. Это не военная операция, это акт террора», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, Киев уже давно «перешел все границы человеческого», и ВСУ бьют по детям, по женщинам, по старикам.

«Мы будем мстить за каждую смерть. Пусть каждый, кто отдал приказ об этой атаке, и каждый, кто ее осуществил, знает: они — убийцы. И они ответят за свои преступления перед Богом и перед людьми», — заявил Михаил Иванов.

По данным Минобороны России, сегодня ночью были перехвачены и уничтожены 269 украинских дронов самолетного типа. В результате атаки в Крыму погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали.