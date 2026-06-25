Атака по Саратову: откуда ВСУ запускали свои дроны

Беспилотники, атаковавшие Саратовскую область, могли быть запущены из одного из регионов Украины. Об этом рассказал aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

По данным Минобороны России, сегодня ночью были перехвачены и уничтожены 269 украинских дронов самолетного типа, в том числе и над территорией Саратовской области.

«Что касается Саратова, беспилотные комплексы могли запустить из Харьковской области», - пояснил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

При этом, по его словам, из Харьковской области дроны могли вылететь одной волной, а затем разделиться по нескольким направлениям.

Напомним, что в результате сегодняшней атаки в Крыму погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали. Также после падения обломков БПЛА начался пожар на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае.