Участок трассы «Новороссия» перекрыт после атаки ВСУ

Речь идёт об участке автодороги Р-280 с 317-го по 331-й км.

Проезда там нет в целях обеспечения безопасности, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Киевский режим совершил очередное террористическое преступление против мирной инфраструктуры. Организован объездной путь через сёла Приазовского и Приморского округов: Ботиево – Строгановка – Райновка – Орловка», — написал Балицкий в своём Telegram-канале.

Глава Запорожской области призвал водителей и жителей региона учитывать перекрытие трассы «Новороссия» при планировании маршрутов, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.